Hongqi, Avrupa Pazarında Büyüyecek

CHANGCHUN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Çin FAW Grup Limited Şirketi, yerli Hongqi markasının 2025'in ilk yarısında Avrupa başta olmak üzere güçlü satış yakalayarak küresel genişlemesini artırdığını açıkladı.

Şirketten salı günü yapılan açıklamada Hongqi, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,8 artışla 225.267 araç satışı gerçekleştirdi. Markanın aynı dönemdeki yeni enerjili araç satışlarıysa yüzde 19,2 arttı.

Hongqi Operasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Liu Changqing, otomobil üreticisini küresel marka haline getirmek için gelecekte yeni enerjili araçlar, enerji tasarruflu ve ultra lüks modellerin de aralarında bulunduğu 20'den fazla yeni modelin küresel pazarda tanıtılacağını söyledi.

Polonya pazarına girişinin ardından Avrupa'ya doğru genişleme sürecini sürdüren Hongqi, kısa süre önce Çek ve Slovakya pazarlarında hem akaryakıtla çalışan hem de tamamen elektrikli modellerini tanıttı.

Beş yıl içinde 100'den fazla ülke ve bölgede varlığını genişletmeyi planlayan Hongqi, 1.000 satış ve servis noktasından oluşan küresel bir ağ kurmayı hedefliyor. Avrupa ve Ortadoğu'daki operasyon merkezlerinin de yakında faaliyete geçmesi planlanıyor.

"Kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, Çin'in ikonik sedan markası. 1958 yılında kurulan markanın araçları, ulusal kutlamalardaki geçit törenlerinde kullanıldı.