Hong Kong'un Tseung Kwan O Koyu Geçiş Köprüsü Trafiğe Açıldı

HONG KONG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin ana karasından bir şirketin Hong Kong'da tek başına inşa ettiği ilk köprü olma özelliğini taşıyan Tseung Kwan O Koyu Geçiş Köprüsü, Pazar günü trafiğe açıldı.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hong Kong'daki Tseung Kwan O Koyu Geçiş Köprüsü görülüyor, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yan Jinwen/Xinhua)

HONG KONG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin ana karasından bir şirketin Hong Kong'da tek başına inşa ettiği ilk köprü olma özelliğini taşıyan Tseung Kwan O Koyu Geçiş Köprüsü, Pazar günü trafiğe açıldı.

Hong Kong'un güneydoğusundaki Yeni Bölgeler'deki Junk Koyu üzerinde önemli bir deniz geçiş koridoru ve Koy Geçişi Bağlantısı'nın ana projesi olan Tseung Kwan O Koyu Geçiş Köprüsü, Çin Yol ve Köprü Şirketi tarafından inşa edildi ve yapımı dört yıldan fazla sürdü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri John Lee, Cumartesi günü Tseung Kwan O-Lam Tin Tüneli ve Koy Geçişi Bağlantısı'nın devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, HKSAR hükümetinin daha fazla ulaşım projesi başlatarak ve mevcut ağları iyileştirerek altyapı odaklı bir yaklaşıma bağlı kalacağını ve gelecek yılın sonuna kadar ayrıntılı bir plan yayınlayacağını söyledi.

Tseung Kwan O'daki Koy Geçişi Bağlantısı, bir kilometresi deniz üstü viyadük olmak üzere yaklaşık 1,8 kilometre uzunluğunda. Çelik köprü, deniz üstü viyadüğün bütünleyici bir parçasını oluşturuyor.

Çin Yol ve Köprü Şirketi'ne göre köprü, Hong Kong'un en uzun açıklığa sahip ve en ağır çelik kemerli köprüsü niteliğini taşıyor.

Havasan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hong Kong'daki Tseung Kwan O Koyu Geçiş Köprüsü görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yan Jinwen/Xinhua)

Çelik köprü bileşenleri ana karada önceden imal edildi ve yaklaşık 200 metre uzunluğundaki köprü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nantong kentinden Hong Kong'a teslim edildi.

Bu projeyle, Çin'de köprü montajı için ilk kez "yüzdürme yöntemi" uygulandı ve proje ekibi, kurulum için gelgit koşullarını da dikkate aldı.

Köprü projesinde şantiye dışı imalat ve montaj, tüm köprü teslimatı ve yerinde montaj benimsenirken köprünün kemerleri için yüksek mukavemetli S690 çeliğinin kullanılması çığır açan bir yenilik oldu.

Köprü, Hong Kong'da taşıt yolu, yaya kaldırımı ve bisiklet yolunun yanı sıra seyir platformlarına sahip ilk deniz üstü viyadük niteliğini de taşıyor.