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Hong Kong Disneyland Resort 2023'te Rekor Kazanç Elde Etti

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Hong Kong Disneyland Resort, 2023 mali yılında gelir ve karının yeni rekorlara ulaştığını açıkladı. Gelir yıllık yüzde 156 artışla 5,7 milyar Hong Kong dolarına yükselirken, toplam zarar ise 356 milyon Hong Kong dolarına geriledi. Tesisin genel müdürü Michael Moriarty, 2023 takvim yılında karlılığa ulaştıklarını ve gelecek yıl 20. yıldönümü kutlamaları için özel projeler geliştireceklerini belirtti.

HONG KONG, 26 Haziran (Xinhua) -- Hong Kong Disneyland Resort, 2023 mali yılında kazançlarının arttığını ve bu yılın ilk çeyreğinde tesisin gelir ve karının yeni rekorlara ulaştığını bildirdi.

Salı günü yapılan açıklamada tesisin kazanç raporuna göre, Ekim 2022'den Eylül 2023 sonuna kadar devam eden 2023 mali yılında, gelirin yıllık yüzde 156 artışla 5,7 milyar Hong Kong dolarına (yaklaşık 730 milyon ABD doları) yükseldiği, toplam zararın ise 356 milyon Hong Kong dolarına gerilediği belirtildi.

Hong Kong Disneyland Resort Genel Müdürü Michael Moriarty, dünyanın ilk "Frozen" temalı alanının Kasım ayında açılmasıyla birlikte tesisin 2023 takvim yılında karlılığa ulaştığını söyledi.

Moriarty, "Güçlü ivme devam ediyor. 2024'ün ilk çeyreği şimdiye kadarki en başarılı çeyreğimiz olurken rekor düzeyde gelir ve net gelir elde ettik" dedi.

Moriarty, gelecek yıl 20. yıldönümü kutlanacak olan Hong Kong Disneyland Resort'ta ziyaretçilerin beklentilerine uygun özel projeler ve tesisler geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Michael Moriarty Disneyland Hong Kong Finans Ekonomi Güncel Haberler

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