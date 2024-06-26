Hong Kong Disneyland Resort 2023'te Rekor Kazanç Elde Etti

HONG KONG, 26 Haziran (Xinhua) -- Hong Kong Disneyland Resort, 2023 mali yılında kazançlarının arttığını ve bu yılın ilk çeyreğinde tesisin gelir ve karının yeni rekorlara ulaştığını bildirdi.

Salı günü yapılan açıklamada tesisin kazanç raporuna göre, Ekim 2022'den Eylül 2023 sonuna kadar devam eden 2023 mali yılında, gelirin yıllık yüzde 156 artışla 5,7 milyar Hong Kong dolarına (yaklaşık 730 milyon ABD doları) yükseldiği, toplam zararın ise 356 milyon Hong Kong dolarına gerilediği belirtildi.

Hong Kong Disneyland Resort Genel Müdürü Michael Moriarty, dünyanın ilk "Frozen" temalı alanının Kasım ayında açılmasıyla birlikte tesisin 2023 takvim yılında karlılığa ulaştığını söyledi.

Moriarty, "Güçlü ivme devam ediyor. 2024'ün ilk çeyreği şimdiye kadarki en başarılı çeyreğimiz olurken rekor düzeyde gelir ve net gelir elde ettik" dedi.

Moriarty, gelecek yıl 20. yıldönümü kutlanacak olan Hong Kong Disneyland Resort'ta ziyaretçilerin beklentilerine uygun özel projeler ve tesisler geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.