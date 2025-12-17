Hollanda'da İlk Kez Yaşlı Nüfus Genç Nüfusu Aştı

LAHEY, 17 Aralık (Xinhua) -- Hollanda'da 1 Ocak 2025 itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfus ilk kez 20 yaş altı nüfusu aştı. Önümüzdeki on yıllık dönemlerde bu farkın daha da artması bekleniyor.

Hollanda İstatistik Kurumu salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, 2025 yılının başında 20 yaş altı nüfusun 3,72 milyon, 65 yaş ve üzeri nüfusun ise 3,76 milyon olduğunu söyledi. Söz konusu rakamların, tamamlanmış araştırmalara dayandığı belirtildi.

Kurumun Ana Tahminler 2025-2070 başlıklı belgesinde yaşlı nüfusun giderek daha hızlı artış sergileyeceği öngörülüyor. Ülkede 2070 yılına kadar 20 yaş altı nüfusun 4,1 milyon, 65 yaş ve üzeri nüfusun ise 5,4 milyon olması bekleniyor. Yaşlı nüfus içinde 80 yaş ve üzeri kişilerin sayısı da önemli ölçüde artacak.

Hollanda'da yaşlı nüfustaki artış, yaşam süresinin uzamasından ve doğan çocuk sayısındaki azalmadan kaynaklanıyor.

20-65 yaşlarındaki çalışma çağındaki kişiler, an itibarıyla toplam nüfusun yüzde 59'undan biraz azını oluşturuyor. Bu oranın 2040 yılına kadar yüzde 55 civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Nüfusun genel olarak önümüzdeki on yıllık dönemlerde artmaya devam edeceği, ancak söz konusu artışın, yaşam süresinin uzamasının yanı sıra özellikle göç nedeniyle olacağı öngörülüyor.