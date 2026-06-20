Hollanda'da bir araya gelen Türkler, sabah namazı sonrası milli maç heyecanını birlikte yaşadı

Hollanda genelinde camilerde buluşan Türkler, sabah namazının ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı izledi.

Ülke genelindeki camilerde bir araya gelen vatandaşlara, sabah namazı sonrası çorba ikramında bulunuldu.

Daha sonra camilerin çok amaçlı salonlarında kurulan dev ekranlardan milli maç takip edilirken, taraftarlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Türkler, Hollanda'nın Lahey kentindeki Hollanda Türk Federasyonu'na (HTF) bağlı Türk İslam Kültür Vakfı'nda da kurulan dev ekrandan maçı izledi.

Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen hafta Avustralya ile oynadığı ilk maçta olduğu gibi hazırlandıklarını belirterek, cemaate hem çorba ikram ettiklerini, hem de maçı birlikte izlediklerini söyledi.