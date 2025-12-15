Haberler

Tüik: Hizmet Üretim Endeksi Ekim Ayında Yıllık Yüzde 3,4 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri azalma yaşarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile gayrimenkul hizmetleri önemli artışlar kaydetti.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.

Endeks, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
