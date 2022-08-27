Hintli Kız İpte Yürüyerek Yer Çekimine Meydan Okuyor

ASSAM, 27 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde Cuma günü yapılan bir sokak gösterisinde bir kız, kafasındaki kapları dengede tutup ipte yürüyerek yer çekimine meydan okudu.

ASSAM, 27 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde Cuma günü yapılan bir sokak gösterisinde bir kız, kafasındaki kapları dengede tutup ipte yürüyerek yer çekimine meydan okudu.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir sokak gösterisi sırasında bir kız halat üstünde dengeleme hareketi yapıyor, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir sokak gösterisi sırasında bir kız halat üstünde dengeleme hareketi yapıyor, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir sok ak gösterisi sırasında bir kız halat üstünde dengeleme hareketi yapıyor, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir sok ak gösterisi sırasında bir kız halat üstünde dengeleme hareketi yapıyor, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)