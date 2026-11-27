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YENİ Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, ABD ile ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmasına yaklaşıldığını söyledi.

Goyal, video konferansla katıldığı Hindistan Borç Sermaye Piyasası Zirvesi'nde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bu hafta aralarında Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkelere yeni gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiği iddialarına değinen Goyal, "ABD ile ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldı. Anlaşmanın tamamlanmasını geciktiren süreç ve yol haritası artık şekil almaya başladı." ifadelerini kullandı.

ABD, şu anda Hindistan'dan ithal edilen mallara yüzde 25'e kadar gümrük vergisi uyguluyor. Yeni Delhi yönetiminin Washington yönetimiyle ticaret anlaşmasına varması halinde ise bu oranın yüzde 17'ye düşebileceği belirtiliyor.

İki ülke, geçen ay ticaret anlaşmazlığını çözmeyi amaçlayan geçici bir çerçevenin şartları üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Yetkililere göre, ABD ve Hindistan'ın ticaret hacmi 2025'te yaklaşık 149,4 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA