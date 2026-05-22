Hindistan ile GKRY, ilişkileri "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ilişkilerin "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Ani News'in haberine göre, Modi, Hindistan'a resmi ziyarette bulunan GKRY lideri Hristodulidis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Hindistan ile GKRY arasındaki bağların "zamana karşı direndiğini" ifade eden Modi, duyurulan "Stratejik Ortaklık" kapsamında ilişkilere yeni hedef ve ivme kazandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Modi, GKRY'den ülkesine yapılan yatırımların son 10 yılda neredeyse iki katına çıktığını, bu durumun taraflar arasındaki "güvenin" gitgide arttığına işaret ettiğini söyledi.

GKRY ile savunma alanındaki işbirliğinin de arttığını belirten Modi, "Ayrıca siber güvenlik, deniz güvenliği ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini genişletmeye karar verdik." dedi.

Modi, "GKRY ile dostluğun hem güçlü hem de ileriye dönük" olduğunu sözlerine ekledi.

Taraflar, ayrıca çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzaladı.