Hindistan'dan Seyşeller'e 175 milyon dolarlık ekonomik paket

Güncelleme:
Hindistan, Seyşeller'e 50 milyon doları hibe olmak üzere toplam 175 milyon dolarlık ekonomik paket sağlayacağını açıkladı. Bu paket, sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve güvenlik alanında iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Narendra Modi'nin ülkeye resmi ziyarette bulunan Seyşeller Cumhurbaşkanı Patrick Herminie ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin ardından Hindistan ile Seyşeller arasında sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve güvenliğin güçlendirilmiş bağlantılar yoluyla desteklenmesini hedefleyen ortak vizyon belgesinin kabul edildiği ifade edildi.

Tarafların liderlik, bakanlar ve üst düzey yetkililer düzeyinde siyasi ve sosyoekonomik temasları artırma konusunda mutabık kaldığına işaret edilen açıklamada, parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesinde de fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Yeni Delhi yönetimince açıklanan 175 milyon dolarlık ekonomik paketin, 125 milyon dolarının rupi cinsinden kredi, 50 milyon dolarının hibe olacağı bildirildi.

Söz konusu ekonomik paketin, kalkınma işbirliği projeleri, sivil ve savunma personeline yönelik kapasite geliştirme çalışmaları ile deniz güvenliği alanlarına yönelik olduğu aktarıldı.

Başbakan Modi, görüşmelerin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Birlikte yalnızca ikili işbirliğini değil Hint Okyanusu'nda ortak bir geleceği şekillendireceğiz." dedi.

Hindistan ile Seyşeller, 1976'da diplomatik ilişkiler kurdu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi artış eğilimini sürdürürken, Seyşeller 2024'te Hindistan'dan 91,73 milyon dolar değerinde mal ve hizmet ithal etti, Hindistan'a ise yaklaşık 2,46 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

