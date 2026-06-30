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Hindistan, Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Yeni Elektrikli Araç Politikası Açıkladı

Hindistan, Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Yeni Elektrikli Araç Politikası Açıkladı
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Hindistan, hava kirliliğini azaltmak için yeni bir elektrikli araç politikası açıkladı. Fiyatı 3 milyon rupiye kadar olan elektrikli araçlar vergi ve tescil ücretlerinden muaf tutulacak. Ayrıca 2028'den itibaren Delhi'de yalnızca elektrikli iki tekerlekli araçlar satılabilecek.

YENİ DELHİ, 30 Haziran (Xinhua) -- Hindistan, artan hava kirliliğini azaltmak amacıyla yeni bir elektrikli araç politikası açıkladı. Pazartesi günü açıklanan yeni politika kapsamında, fiyatı 3 milyon Hindistan rupisine (yaklaşık 31.736 ABD doları) kadar olan elektrikli araçlar, motorlu taşıtlar vergisi ve tescil ücretlerinden tamamen muaf tutulacak.

Kabine tarafından onaylanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan politika, başkent Delhi'deki hava kirliliğini Mart 2030'a kadar sona erdirmeyi hedefliyor.

Politika ayrıca benzinli ve sıkıştırılmış doğalgazlı iki tekerlekli araçların kademeli olarak kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor. Buna göre, Nisan 2028'den itibaren Delhi'de yalnızca elektrikli iki tekerlekli araçların satılmasına ve tesciline izin verilecek.

Hükümet ayrıca, elektrikli ulaşımı teşvik etmek amacıyla önümüzdeki dört yıl içinde 150 milyar Hindistan rupisi yatırım yapacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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