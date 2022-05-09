Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı - Haberler

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Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı

Xinhua - Güncel
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Hindistan'da Mısır Hasadı Başladı

MORİGAON, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasadı başladı.

MORİGAON, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasadı başladı. Mısırlar, hasat işleminin ardından kuruması için güneşte bekletiliyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasat eden çiftçiler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasat eden çiftçiler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte mısır hasat eden çiftçiler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bir çiftlikte hasat edilen mısırları güneşte kurutan bir çiftçi, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Assam, Mayıs, Mısır, India, Güncel, Haberler

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