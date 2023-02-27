Hindistan'da Arıcılar Bal Üretimine Yoğunlaştı
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NAGAON, 27 Şubat (Xinhua) -- Baharın yaklaşmasıyla, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki yerel arıcılar yoğun altın rengi bal üretimiyle uğraşıyor.
NAGAON, 27 Şubat (Xinhua) -- Baharın yaklaşmasıyla, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki yerel arıcılar yoğun altın rengi bal üretimiyle uğraşıyor.
Arıcılar, muntazam şekilde dizdikleri beyaz kutularla kurdukları tarlada arı kovanlarıyla ilgileniyor. Kısa süren kovan incelemelerinde, vızıldayan arıların her yerine üşüştüğü ham bal kovanı rafından sıyrılıyor ve bir arıcılık düzeneğinde toplanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel