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Hindistan'da Arıcılar Bal Üretimine Yoğunlaştı

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Hindistan'da Arıcılar Bal Üretimine Yoğunlaştı

NAGAON, 27 Şubat (Xinhua) -- Baharın yaklaşmasıyla, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki yerel arıcılar yoğun altın rengi bal üretimiyle uğraşıyor.

Hindistan'da Arıcılar Bal Üretimine YoğunlaştıHindistan'ın Assam eyaletinde yer alan Nagaon'daki bir bal arısı çiftliğinde arı kovanındaki petekleri inceleyen bir arıcı, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

NAGAON, 27 Şubat (Xinhua) -- Baharın yaklaşmasıyla, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki yerel arıcılar yoğun altın rengi bal üretimiyle uğraşıyor.

Arıcılar, muntazam şekilde dizdikleri beyaz kutularla kurdukları tarlada arı kovanlarıyla ilgileniyor. Kısa süren kovan incelemelerinde, vızıldayan arıların her yerine üşüştüğü ham bal kovanı rafından sıyrılıyor ve bir arıcılık düzeneğinde toplanıyor.

Hindistan'da Arıcılar Bal Üretimine YoğunlaştıHindistan'ın Assam eyaletinde yer alan Nagaon'daki bir bal arısı çiftliğinde kovandan aldığı peteği elinde tutan bir arıcı, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua) 

Hindistan'da Arıcılar Bal Üretimine YoğunlaştıHindistan'ın Assam eyaletinde yer alan Nagaon'daki bir bal arısı çiftliğinde kovandan topladığı taze balı gösteren bir arıcı, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Arıcılar Bal Üretimine YoğunlaştıHindistan'ın Assam eyaletinde yer alan Nagaon'daki bir bal arısı çiftliğinde kovan rafından sıyırdığı ham balı bir arıcılık düzeneğinde toplayan bir arıcı, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Arıcılar Bal Üretimine YoğunlaştıHindistan'ın Assam eyaletinde yer alan Nagaon'daki bir bal arısı çiftliğinde kovan rafından sıyırdığı ham balı bir arıcılık düzeneğinde toplayan bir arıcı, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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