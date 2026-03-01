Haberler

Hindistan Havayolu Şirketleri 400'den Fazla Uluslararası Uçuşu İptal Etti

İran ve Ortadoğu'daki hava sahası kısıtlamaları ve çatışmalar nedeniyle Hindistan'da 400'den fazla uluslararası uçuş iptal edildi. Sivil Havacılık Bakanlığı, havayolu şirketleriyle işbirliği içinde güvenlik tedbirleri aldıklarını duyurdu.

YENİ DELHİ, 1 Mart (Xinhua) -- İran ve Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde hava sahası kısıtlamaları getirilmesi ve devam eden çatışmalar nedeniyle Hindistan merkezli havayolu şirketleri 400'den fazla uluslararası uçuşu iptal etti.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün güvenlik ve operasyonel düzenlemelere tam uyum sağlamak için havayolu şirketleriyle yakın işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Bakanlık, büyük havalimanlarının olası yön değişikliklerini yönetmek ve yolcuların sorunsuz seyahat etmesini sağlamak için operasyonel alarmda olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
