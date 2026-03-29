Hindistan'a ait 2 LPG tankerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği bildirildi

Hindistan bayraklı sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan iki tanker, toplamda 94 bin metrik ton LPG ile Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde geçerek Hindistan'a doğru yol alıyor. Tankerlerden biri 31 Mart, diğeri 1 Nisan'da ülkeye ulaşacak.

Hindistan bayraklı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı geçerek ülkeye doğru ilerlediği duyuruldu.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığından yapılan açıklamada, toplamda 94 bin metrik ton LPG taşıyan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, tankerlerden birinin 31 Mart'ta, diğerinin ise 1 Nisan'da Hindistan'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgedeki 18 Hindistan bayraklı gemide 485 Hint denizcinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, denizcilerin güvenliğinin sağlandığı ve son 24 saat içinde söz konusu gemilerle ilgili herhangi bir olayın bildirilmediği ifade edildi.

Daha önce Hindistan bayraklı dört LPG tankerinin de boğazı güvenli şekilde geçtiği aktarılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının "en büyük öncelikleri" olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
