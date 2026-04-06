Hindistan'ın LPG Tankeri Hürmüz'ü Geçti

Hindistan hükümeti, ülke bayraklı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan "Green Asha" isimli tanker gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi hükümeti, Hürmüz Boğazı'ndaki Hindistan bayraklı LPG tankerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, boğazı 3 Nisan'da geçen "Green Sanvi" isimli tankerin ardından "Green Asha" isimli LPG tankerinin de dün güvenli şekilde geçtiği belirtildi.

Bölgede geriye kalan tek Hindistan bayraklı LPG tankeri "Jak Vikram" ise boğazdan geçmek için Hindistan Donanmasından talimat bekliyor.

Öte yandan, boğazdan geçen 7'nci Hindistan bayraklı LPG tankeri olan "Green Sanvi" gemisinin de yarın Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki limana ulaşması bekleniyor.

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndan deniz taşımacılığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle ciddi biçimde sekteye uğramıştı.

Boğazdaki aksaklıklar, petrol fiyatlarının yanı sıra nakliye ve sigorta maliyetlerini de yukarı çekmiş, küresel ekonomiye ilişkin kaygıları derinleştirmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Haberler.com
500

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor