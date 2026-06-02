Haberler

Hindistan: ABD ile ticaret anlaşması yakında tamamlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, ABD ile ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu ve müzakerelerde yüzde 99 oranında ilerleme sağlandığını açıkladı.

YENİ Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, ülkesinin, ABD ile ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasını tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.

Bakan Goyal, başkent Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke liderinin bu yılın başlarında anlaşma çerçevesini duyurduğunu hatırlatarak müzakerelerde büyük oranda sona gelindiğini belirtti.

Anlaşmaya dair tüm ana hususların karara bağlandığını aktaran Goyal, "ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor, anlaşmanın yüzde 99'unun hazır olduğunu, şu an sadece küçük detayların ve teknik noktaların tartışıldığını ifade etti." dedi.

Goyal, ABD ile ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasının en kısa sürede tamamlanacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Goyal, iki ülke müzakerecilerinin, ABD'de yakın zamanda yapılan yasal değişikliklerin anlaşmanın nihai metnine nasıl yansıtılacağı üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da geçen hafta yaptığı açıklamada, müzakereleri ilerletmek üzere ABD'li bir ticaret heyetinin Hindistan'a ulaştığını belirterek "Şimdiye kadar olumlu ve yapıcı bir süreç yürüttük." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise 2 Şubat'ta Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Erdoğan 10. kez dede oldu: Güzel haber Bayraktar çiftinden
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı

Daha Özel gelmeden toplandılar! Sadece o isimler salona alındı
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Göcek açıklarında balina görüntülendi

Dün Hatay bugün tatil cenneti belde! Dev misafiri görenler şaştı kaldı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber