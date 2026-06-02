Hindistan: ABD ile ticaret anlaşması yakında tamamlanacak

YENİ Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, ülkesinin, ABD ile ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasını tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.

Bakan Goyal, başkent Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke liderinin bu yılın başlarında anlaşma çerçevesini duyurduğunu hatırlatarak müzakerelerde büyük oranda sona gelindiğini belirtti.

Anlaşmaya dair tüm ana hususların karara bağlandığını aktaran Goyal, "ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor, anlaşmanın yüzde 99'unun hazır olduğunu, şu an sadece küçük detayların ve teknik noktaların tartışıldığını ifade etti." dedi.

Goyal, ABD ile ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasının en kısa sürede tamamlanacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Goyal, iki ülke müzakerecilerinin, ABD'de yakın zamanda yapılan yasal değişikliklerin anlaşmanın nihai metnine nasıl yansıtılacağı üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da geçen hafta yaptığı açıklamada, müzakereleri ilerletmek üzere ABD'li bir ticaret heyetinin Hindistan'a ulaştığını belirterek "Şimdiye kadar olumlu ve yapıcı bir süreç yürüttük." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise 2 Şubat'ta Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini duyurmuştu.