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YENİ Hindistan, ABD yönetiminin ek tarifeler için gerekçe gösterdiği imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası bulunduğu yönündeki suçlamalarını reddetti.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları nedeniyle Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önermesinin ardından Hindistan'dan açıklama geldi.

Hindistan Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamanın notunun alındığı belirtilerek " Ticaret Bakanlığı, Hindistan'ın hiçbir sektörde yapısal kapasite fazlasına sahip olmadığını belirtiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD ve Hindistan'ın ikili ticaret anlaşması konusunda müzakere yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "ticaretle ilgili herhangi bir endişenin bu müzakereler çerçevesinde konuşulması gerektiğine" vurgu yapıldı.

Kaynak: AA