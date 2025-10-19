Haberler

Hikmet Saatçı, CHP Aydın İl Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Hikmet Saatçı, CHP Aydın İl Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hikmet Saatçı, rakibi İbrahim Gürdal'ı geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede yaşanan tartışmalar ve eleştiriler dikkat çekti.

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hikmet Saatçı yeniden başkanlığa seçildi.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede, mevcut başkan Saatçı ve İbrahim Gürdal yarıştı.

Kongrenin divan başkanlığını CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan üstlendi.

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından bu konuda söz alan eski CHP Aydın İl Başkanı Barkan Kalınomuz, Saatçı'yı eleştirdi. Kalınomuz'un eleştirilerine devam etmesi üzerine Arslan, konuyu kişiselleştirmemesi yjnandi uyarıda bulundu. Bazı partililerin Kalınomuz'a destek vermesi üzerine Arslan, kongreye kısa bir ara verdi.

Aranın ardından bir süre mikrofonu kapatılan Kalınomuz daha sonra konuşmasını tamamladı.

Adaylardan Gürdal, konuşmasında, Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile bazı ilçe belediye başkanlarının kongre öncesinde tarafsız davranmadığını öne sürdü.

Gürdal, seçilmesi halinde parti içi ön seçim uygulamasını gündemde tutacağını da sözlerine ekledi.

Saatçı ise yeniden seçilmeleri halinde çalışmalara yeniliklerle devam edeceklerini belirterek, "Kadın ve gençlik kollarımızla, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz koordineli çalışmalarımıza devam edecek, tüm projelerimizde ortak birliktelik vurgusunu sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Saatçı 310 oy alarak yeniden başkan seçildi. Gürdal ise 240 oyda kaldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.