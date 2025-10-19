Hikmet Saatçı, CHP Aydın İl Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hikmet Saatçı yeniden başkanlığa seçildi.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede, mevcut başkan Saatçı ve İbrahim Gürdal yarıştı.

Kongrenin divan başkanlığını CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan üstlendi.

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından bu konuda söz alan eski CHP Aydın İl Başkanı Barkan Kalınomuz, Saatçı'yı eleştirdi. Kalınomuz'un eleştirilerine devam etmesi üzerine Arslan, konuyu kişiselleştirmemesi yjnandi uyarıda bulundu. Bazı partililerin Kalınomuz'a destek vermesi üzerine Arslan, kongreye kısa bir ara verdi.

Aranın ardından bir süre mikrofonu kapatılan Kalınomuz daha sonra konuşmasını tamamladı.

Adaylardan Gürdal, konuşmasında, Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile bazı ilçe belediye başkanlarının kongre öncesinde tarafsız davranmadığını öne sürdü.

Gürdal, seçilmesi halinde parti içi ön seçim uygulamasını gündemde tutacağını da sözlerine ekledi.

Saatçı ise yeniden seçilmeleri halinde çalışmalara yeniliklerle devam edeceklerini belirterek, "Kadın ve gençlik kollarımızla, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz koordineli çalışmalarımıza devam edecek, tüm projelerimizde ortak birliktelik vurgusunu sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Saatçı 310 oy alarak yeniden başkan seçildi. Gürdal ise 240 oyda kaldı.