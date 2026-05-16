Sakarya'da çalıştığı fabrikada çelik malzemenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çelik fabrikasında üzerine çelik malzeme düşen işçi M.D. hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren çelik fabrikasında çalışan M.D'nin (42) üzerine halatların kopması sonucu çelik malzeme düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden kurtarılan ve sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan M.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.D, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olayda kolundan yaralanan N.G'nin (45) durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
