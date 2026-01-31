Haberler

Otoyolda durdurulan otomobilden 9 kaçak göçmen çıktı

Otoyolda durdurulan otomobilden 9 kaçak göçmen çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü A.N. gözaltına alındı ve tutuklandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolunda durdurulan bir otomobilde yakalanan Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolunun Hendek ilçesi geçişinde insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu 9 kaça göçmen işlemleri için polis merkezine götürülürken otomobil sürücüsü A.N. (27) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç sürücüsü A.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 23 bin 258 TL idari para cezası uygulanarak aracı trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da durdurulan otomobilin her yerinden kaçak göçmen çıktı

Polis bile gözlerine inanamadı! Aracın her santiminden onlar çıktı
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Sakarya'da durdurulan otomobilin her yerinden kaçak göçmen çıktı

Polis bile gözlerine inanamadı! Aracın her santiminden onlar çıktı
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım