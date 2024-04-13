Hekimler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Fatih'te bir araya gelen bir grup hekim ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgaline ve soykırıma varan saldırılarına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Hekimler ve sağlık çalışanlarının yer aldığı Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi'ne üye bir grup, Çemberlitaş Divan Yolu Caddesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplandı.

"Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı pankart açan 30 kişinin yer aldığı gruptakiler, üzerinde kanı temsilen kırmızı boyalı doktor önlükleri giydi.

Ellerinde taşıdıkları, "Refah sınırı açılsın", "Ben doktorum hedef değilim", "( Gazze'de) Temiz su yok, temiz gıda yok, sağlık yok", "Bu cinayeti kim durduracak?", "İsrail tankları hastaneleri kuşatıyor" ve "Hastanelerin bombalanması savaş suçudur" yazılı Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan gruptakiler, Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'ne kadar yürüdü.

Polis ekipleri de grubun yürüdüğü güzergahta önlem aldı.

İsrail'e destek veren ilaç firmalarına tepki

Doktorlar ve sağlık çalışanları, taşıdıkları "Reçeteye kan bulaşmasın" yazılı dövizlerle de İsrail'e destek veren ilaç firmalarını ve kuruluşları protesto etti.

Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammet Faruk Ayata, 18 Kasım'da başlayan yürüyüşün 22. haftasında olduklarını belirterek, İsrail'in Gazze'de zulüm ve soykırıma devam ettiğini söyledi.

Binlerce kişinin şehit olduğu saldırıların Ramazan Bayramı'nda da sürdüğünü vurgulayan Ayata, evlerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini anlattı.

Ayata, bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilenlerin yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazze'de hasta ve yaralıları tedavi edecek hastane neredeyse kalmadı. Geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail ordusu,14 gündür Şifa Hastanesi merkezli sürdürdüğü, yüzlerce insanın ölümüne neden olan saldırılardan sonra bölgeden çekildi. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtti. Gazze'de bir hastane daha kullanılamaz hale geldi. Dünyada böyle bir vahşet çok az görüldü."

İsrail'in saldırılarında önceki gün 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi selamlayan Ayata, "Elbet bugünler de tarih olacak, bugünler de anılacak. Adaletin hakim olacağı günler biz mesleklerimizde, evlerimizde, ülkemizde o günlerin arzusu ve hedefinde çalıştığımızda gelecek. Bebeklerin çığlıklarının dünya devletleri tarafından duyulmadığı, 7-8 yaşlarında çocukların yetim kaldığı, annelerin bebeklerine süt bulamadığı, yardım gönüllüleri, sağlık çalışanlarının ve hastanelerin birincil hedef olduğu Gazze kazandı, kazanıyor, kazanacak." değerlendirmesini yaptı.

Ayata, pes etmeden doğru bildikleri yolda çalışmaya devam edeceklerini ve zalime karşı duracaklarını vurguladı.

Günü geldiğinde gücün el değiştireceğine inandığını dile getiren Ayata, "İşte o zaman çocuklar öldürülmeyecek, mazlumlar kurtulacak, zalimler hesap verecek. Bütün vicdan sahiplerine diyoruz ki adaletin hakim olacağı zamana hazırlık yapın, ümitsizliğe kapılmayın. Siz adaleti görmeseniz de çocuklarınız görecek. Çocuklarınızı bu yolda yetiştirin." ifadesini kullandı.

Ayata, doktorları, sağlık çalışanlarını ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, kendilerince başlatılan "sessiz yürüyüş" etkinliğine katılmaya davet etti.