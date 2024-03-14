Heilongjiang'da Tarım Makineleri Üretimi Hız Kazanıyor

HARBİN, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen tahıl üretim eyaletlerinden biri olan ve ülkenin "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang'da tarım makineleri imalatı yapan işletmeler, bu yılın bahar dönemindeki toprak sürme hazırlıklarına yönelik pazar talebini karşılamak için hızla çalışıyor.

Jiamusi kentinde, toprağın bilimsel yöntemlerle işlenmesi ve akıllı tarım makinelerinin kullanımını bu yıl trend haline gelmesiyle tarımsal makinelerin imalatında Beidou uydu navigasyon sisteminin uygulanması gibi daha yüksek teknoloji unsurları kullanılıyor.