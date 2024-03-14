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Heilongjiang'da Tarım Makineleri Üretimi Hız Kazanıyor

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Çin'in tahıl üretim eyaletlerinden biri olan Heilongjiang'da tarım makineleri imalatı, bahar dönemindeki toprak sürme hazırlıklarına yönelik talebi karşılamak için hızla artıyor. Jiamusi kentinde ise akıllı tarım makinelerinin kullanımı ve Beidou uydu navigasyon sisteminin uygulanması gibi yüksek teknoloji unsurları kullanılıyor.

HARBİN, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen tahıl üretim eyaletlerinden biri olan ve ülkenin "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang'da tarım makineleri imalatı yapan işletmeler, bu yılın bahar dönemindeki toprak sürme hazırlıklarına yönelik pazar talebini karşılamak için hızla çalışıyor.

Jiamusi kentinde, toprağın bilimsel yöntemlerle işlenmesi ve akıllı tarım makinelerinin kullanımını bu yıl trend haline gelmesiyle tarımsal makinelerin imalatında Beidou uydu navigasyon sisteminin uygulanması gibi daha yüksek teknoloji unsurları kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Tarım Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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