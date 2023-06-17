HDP'nin Okmeydanı temsilcilik binasına operasyon düzenlendi

p>HDP'nin Okmeydanı temsilcilik binasına yapılan operasyonda terör örgütü üyelerinin posterleri ile yasadışı eylemlerde kullanılacağı belirtilen malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren kişilerin, yasadışı eylemlerde kullanmak üzer havai fişek, maytap ve meşale ile terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütsel içerikli malzemeleri HDP'nin Şişli Okmeydanı temsilcilik binasında depoladıklarını belirledi.