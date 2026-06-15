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Aile Bakanı Göktaş: 1,8 Milyar TL Tutarında Destek Hesaplara Yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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