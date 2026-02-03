Haberler

Bakan Şimşek: "Ocak Ayına Özgü Faktörlerin, Enflasyonun Ana Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Sınırlı Kalmasını Öngörüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi ve gıda fiyatları ile dönemsel unsurların etkili olduğunu belirtti. Yıllık enflasyonun %30,7'ye gerilediğini açıklayan Şimşek, dezenflasyon politikalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon gerçekleşmesinde gıda fiyatları ve dönemsel unsurların etkili olduğunu belirtti.

Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu" ifadelerini kullandı. Aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Şimşek, yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye gerilediğini bildirdi. Şimşek'in, paylaşımı şöyle:

"Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

