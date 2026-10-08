Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Fon soruşturması) 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Fon soruşturması) 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi"
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Fon soruşturması) 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi"
Kaynak: AA