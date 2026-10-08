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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Fon soruşturması) 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi"

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Fon soruşturması) 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Fon soruşturması) 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi"

Kaynak: AA
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