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Hayrabolu'da 96 çiftçiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı

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Hayrabolu'da TAKE Projesi kapsamında 96 çiftçiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı. Çerkezmüsellim Mahallesi'ndeki törende toplam 960 kilogram tohum teslim edildi; destekle kanola üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Hayrabolu ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 96 çiftçiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Çerkezmüsellim Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törende üreticilere 10'ar kilogram olmak üzere toplam 960 kilogram kanola tohumu teslim edildi.

Törene Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Çerkezmüsellim Mahalle Muhtarı Hasan Aksu ve üreticiler katıldı.

Proje kapsamında sağlanan destekle kanola üretiminin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde alternatif ürünlerin artırılması amaçlanıyor.

-Hayrabolu'da 304 ihtiyaç sahibine 1 milyon 125 bin lira yardım

Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) eylül ayında 304 ihtiyaç sahibine 1 milyon 125 bin lira yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı SYDV'den yapılan yazılı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, eylül ayında 304 ihtiyaç sahibine toplam 1 milyon 125 bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

Yardımların katılım payı, eğitim ve diğer aile yardımları kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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