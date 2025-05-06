Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Hayırlı evlat babası için her yıl döner dağıtıyor

Hayırlı evlat babası için her yıl döner dağıtıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ayhan Çelik, vefat eden babasının sevdiği döneri her yıl ölüm yıl dönümünde dağıtıyor. 350 somun ekmek tavuk döneri hazırlayıp vatandaşlara ikram eden Çelik, geleneği 3 yıldır sürdürüyor.

Hayırlı evlat, her yıl babasının sevdiği dönerden dağıtıyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ayhan Çelik, vefat eden babasının somun ekmekte döner sevmesi üzerine her yıl babasının ölüm yıl dönümünde döner dağıtıyor.

İskenderun ilçesi uzun yıllardır dönercilik yapan Ayhan Çelik, 2021 yılında vefat eden babasını her yıl ölüm yıl dönümünde unutmuyor. Babasının kendi ellerinden yediği somun ekmek döneri sevmesi üzerine Çelik, babasının vefatının yıl dönümünde somun ekmekte döner dağıtmaya başladı. Döner dağıtma geleneğini 3 yılda tekrarlayan Çelik, 350 somun ekmek döneri babasının sevdiği gibi hazırlayarak vatandaşlara dağıttı. Çelik'in hazırladığı dönerler 45 dakika içerisinde biterken, ücretsiz olarak dağıtılan döneri duyan öğrenciler ve vatandaşlar dükkan önünde uzun kuyruk oluşturdu.

"Saat 12'de de dağıtmaya başladık 45 dakikada 350 tane ekmek arası döneri dağıttık"

Babasının sevdiği somun ekmek arası 350 döneri ücretsiz dağıtan 43 yaşındaki Ayhan Çelik, "Çocukluğumdan beri dönercilik mesleğiyle ilgileniyorum. Millet yesin, faydalansın diye somun ekmek arası tavuk döner dağıttık. İskenderun'da lavaş ekmeği kullanılıyor ama babam somun ekmeği sevdiği için biz bugün 350 adet tavuk döneri somun ekmek arası dağıttık. İçimizden geldi babamın sevdiğini dağıtmak istedik. Sabah sekizde başladım komple hepsini tıraşlayıp saat 12.00'ye kadar hazır ettik. Saat 12'de de dağıtmaya başladık 45 dakikada 350 tane ekmek arası döneri dağıttık. Babam 2021 yılı Nisan ayında vefat etti. Biz elimizden geldikçe maliyete bakmadan yani babamın sevdiğini dağıtmaya çalışıyoruz. Seneye de inşallah dağıtırız. Normalde maliyeti yüksek tatlı da alsak 1 bin - 2 bin TL tutacak ama biz maliyete bakmadan babam sevdiği için 350 tane döneri dağıttık. Bugün babamın ölüm yıldönümü olduğu için dükkanımız da kapattık, yemeğimizi dağıttık tekrar açmayı düşünmüyoruz yani bugün kapalıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.