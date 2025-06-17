Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Taşköprü’de Düzenlendi

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Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte 29 kurum, kooperatif ve dernek el emeği ürünlerini sergiledi. Protokol üyeleri stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve Kastamonu'nun farklı ilçelerinden gelen katılımcıların yer aldığı etkinlikte 29 kurum, kooperatif ve dernek el emeği ürünlerini sergileyerek ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılış kurdelesi Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve katılımcılar eşliğinde kesildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Şenlikte halk oyunları ile sporun önemine dikkati çekmek amacıyla Lider Spor Kulübü antrenörü Abdullah Kuşcu ve sporcuları tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.

Şenlik, saat 16.00'ya kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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