Otomobilini satıp hayali olan tavuk çiftliğini kurdu

MUĞLA'da yaşayan Hüseyin Kaan Işık (27), yurt dışında eğitim görüp farklı sektörlerde çalıştıktan sonra çocukluk hayali olan hayvancılığa yöneldi. Otomobilini satıp elde ettiği sermayeyle 1000 kapasiteli tavuk çiftliği kuran Işık, hedefinin 10 yıl içerisinde kapasitesini 500 bin tavuğa çıkarmak olduğunu söyledi.

Hüseyin Kaan Işık, 2017'de üniversite eğitimi için gittiği Macaristan'daki bir üniversitenin 'şirket yönetimi' bölümünde 4 yıl eğitim görüp, mezun oldu. Işık, Avrupa'da kaldığı 6 yıllık süreçte aşçılık yaparak iş hayatına da atıldı. Memleket özlemiyle Türkiye'ye dönen Işık, önce İzmir'de bir fabrikada su sistemleri üzerine çalıştı, ardından Bodrum'da müteahhit olan babasının mesleği olan inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. Ancak aklındaki hayvancılık fikrinden vazgeçmeyen Işık, radikal bir kararla otomobilini satıp tüm birikimini bu işe yatırdı. Milas'a bağlı Ovakışlacık Mahallesi'nde 1000 kapasiteli tavuk işletmesini faaliyete geçiren Işık, gününün çoğunu tavuklarının yanında geçiriyor. Işık, kurduğu butik tesiste tavukların bakımı, yem ve su kontrolleriyle ilgilenip, hayvanlarıyla gün boyu vakit geçiriyor.

'RİSK ALMAK GEREKİYOR'

Bodrum'da çalıştığı dönemlerde aklında hep hayvancılıkla uğraşmak olduğunu belirten Hüseyin Kaan Işık, "Büyükbaş ya da kanatlı hayvancılık yapmayı düşünüyordum. En sonunda tavukçulukta karar kıldım. Otomobilimi satıp, ufak bir birikimimle beraber bu işe yatırdım. Bir şeyi denemek için, risk almak gerekiyor. Ben de 6 ay önce kafaya koydum ve çalışmasını yaptım. 2 aylık sürede de bu işe girdim ve 1000 kapasiteli tavuk çiftliği kurdum" dedi.

Sektöre girmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, "Hayvana nasıl bakarsan öyle geri dönüş alabiliyorsun. İşimden şu an memnunum ve büyümeyi düşünüyorum. Hedefim 500 bin tavuk. Kısa sürede ulaşacak bir hayal değil ama elimizden geldiğince işler iyi giderse 1000 tavuğu 2 bin, 2 bin tavuğu 4 bin yaparız. 10 yıl içerisinde 500 bin tavuğa ulaşabiliriz" diye konuştu.

'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDE KOŞUN'

Kendisi gibi genç girişimci adaylarına da tavsiyelerde bulunan Işık, "Kimseyi dinlemeyin hayallerinizin peşinde koşun. Çünkü hayat sizin hayatınız. Ben bu işe girerken konuştuğum 100 kişiden 95'i, 'Bu iş yapılmaz' dedi. 'Yumurtayı hazır al, üstüne para koy komisyonculuk yap' diyenler oldu. Bir şeye sevdalıysanız orada büyüyebilirsiniz. O nedenle önce sevecek sonra da o işi yapıp yapmamaya kararlarınızı vereceksiniz" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı