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Havza Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Başaran'ın Babası Hayatını Kaybetti

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Başaran'ın Babası Hayatını Kaybetti
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Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran'ın 93 yaşındaki babası Hasan Başaran, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi, Ladik ilçesindeki Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Mustafa Başaran'ın babası Hasan Başaran, yaşamını yitirdi.

İş insanı Mustafa Başaran'ın babası 93 yaşındaki Hasan Başaran, dün Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Başaran için Havza Oniki Yıldız Vakfı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazı sonrası Başaran'ın cenazesi, Değirmenüstü Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra Ladik ilçesinin Akyar Mahallesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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