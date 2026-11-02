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Havza'da Ziraat Odası tesisinde bu yıl 1.600 ton silajlık mısır paketlendi

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Havza'da Ziraat Odası tesisinde bu yıl 1.600 ton silajlık mısır paketlendi
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Havza Ziraat Odası tarafından Ilıca Mahallesi'nde kurulan tesiste bu yıl 1.600 ton silajlık mısır, 400 kilogramlık 4 bin paket halinde hazırlandı. Oda Başkanı Coşkun Genç, tesisin kar amacı gütmeden çalıştığını ve paketlenmiş silajın besin ve ekonomik değerini koruduğunu söyledi.

Samsun'un Havza ilçesinde Ziraat Odası tarafından kurulan silaj ve küspe paketleme tesisinde bu yıl 1.600 ton silajlık mısır paketlendi.

Havza Ziraat Odası tarafından 2021 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle Ilıca Mahallesi'nde kurulan tesiste, silajlık mısır hasadının ardından paketleme çalışmaları tamamlandı.

Tesiste bu yıl 1.600 ton silajlık mısır, 400 kilogramlık 4 bin paket halinde hazırlandı.

Tesiste incelemelerde bulunan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, silajlık mısır ekiminin yoğun olduğu bölgede çiftçilere hizmet verdiklerini söyledi.

Genç, "Silajlık mısır sezonunun ardından tesisimizde 500 kilogramlık küspe paketleme faaliyeti yürütülecek. Hedefimiz 2 bin paket küspe hazırlamak." dedi.

Tesisin kar amacı gütmeden faaliyet gösterdiğini vurgulayan Genç, amaçlarının bölgede yem bitkisi ekim alanlarını artırmak ve üretilen yemin kalitesini korumak olduğunu ifade etti.

Silajın hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Genç, "Silaj, biçimden hemen sonra havasız şartlarda saklanmazsa bozulup çürümekte ve besleyici özelliğini kaybetmektedir. Paketlenmiş silaj ise hem besin değerini hem de ekonomik değerini korumaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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