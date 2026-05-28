Havza'da Bayram Kıyma Mesaisi Sürüyor

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan kıyma mesaisi ikinci günde de devam etti. Kıymanın kilogramı 10-20 liradan çekilirken, şarküterilerde yoğunluk yaşandı. İşletmeci İbrahim Çil, sel afeti nedeniyle kıyma çekimini 10 liradan yaptığını ve bayram süresince yaklaşık 6-7 ton kıyma çektiklerini belirtti. Vatandaşlara etin 24 saat dinlendirilmesi uyarısında bulundu.

Havza ilçesinde kasap ve şarküterilerde Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan kıyma mesaisi sürüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından işlerini bitirenler, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

İlk gün başlayan kıyma mesaisi bayramın ikinci gününde de devam etti.

Kıymanın kilogramını 10 ila 20 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde yoğunluk yaşandı.

Şarküteri işleten İbrahim Çil, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu belirterek, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Kıyma çekilecek etin en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O zaman kıyma daha güzel oluyor. Bu uyarıyı her yıl yaptırmamıza rağmen yine ilk günden kıyma çektiren çok vatandaşımız oldu. Bu yıl sel afeti nedeni ile halkımıza destek olmak adına aldığım bir karar ile kıymayı 10 liradan çekiyorum. " dedi.

Çil, bayram süresinde yaklaşık 6-7 ton kıyma çektiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
