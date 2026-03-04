Haberler

Havza'da ramazan pidesine gramaj denetimi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı nedeniyle ilçedeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kurallarına uyum ve pide gramajları kontrol edildi.

Denetimlerde çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığı, un depoları ve hamur imalathanelerinin temizliği ile pide gramajları kontrol edildi. Yapılan tartımlarda pidelerin büyük bölümünün tarifede belirtilen 320 gramın üzerinde olduğu gözlendi.

Fırıncı esnafı Bülent Yılmaz, temizlik ve gramaj konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan pidesinin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşlara ulaştırılması için denetimlerin süreceği bildirildi.

