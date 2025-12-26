Haver Farma, Kentfarma'yı satın aldığını duyurdu

İLAÇ firmalarından Haver Farma, büyüme vizyonu doğrultusunda, Akın Holding bünyesinde ilaç ve tüketici sağlığı alanlarında üretim ve pazarlama faaliyetleri gösteren Kentfarma'yı tüm varlıklarıyla bünyesine kattı. Bu satın almayla, sağlık sektörüne sunulan hizmetin niteliğini ve değer zinciri boyunca yaratılan katma değeri daha da artırmayı hedeflliyor.

İlaç ve tüketici sağlığı alanlarında üretim ve pazarlama faaliyetleri gösteren Kentfarma'nın sahip olduğu 18 adet Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürün ile 15 farklı takviye edici gıda, Haver Farma'nın ürün portföyüne dahil edildi. Haver Farma'dan yapılan bilgilendirmede, satın almanın şirketin mevcut üretim, Ar-Ge ve ticari faaliyetleriyle entegre edilerek yürütüleceği belirtildi. Kentfarma'nın mevcut ürünleri ve ruhsatlarının, Haver Farma'nın faaliyet alanlarına dahil edilmesiyle üretim ve tedarik süreçlerinin şirket bünyesinde sürdürüleceği belirtildi.