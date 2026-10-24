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HATSO seçimlerinde Çinçin'in mavi listesi 17 meslek komitesinde çoğunluk sağladı

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HATSO seçimlerinde Çinçin'in mavi listesi 17 meslek komitesinde çoğunluk sağladı
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HATSO organ seçimleri Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nde yapıldı; mevcut başkan Hikmet Çinçin'in mavi listesi 17 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti. Bordo liste 7, sarı liste ise 1 meslek komitesinde çoğunluk sağladı.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) organ seçimleri tamamlandı.

Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen seçimde, mevcut başkan Hikmet Çinçin'in mavi, Ahmet Bünyamin Yavuz'un bordo ve Ali Dablan'ın sarı listesi yarıştı.

Seçim sonucunda mavi liste 17, bordo liste 7 ve sarı liste ise 1 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti.

Kaynak: AA
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