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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Badminton Turnuvası Düzenlendi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Badminton Turnuvası Düzenlendi
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Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen badminton turnuvasına 60 öğrenci katıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 60 öğrenci katıldı.

Dereceye giren katılımcılara ödülleri 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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