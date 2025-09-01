Hatay Havalimanı'nda 1. Etap Çalışmaları Tamamlandı

Hatay Havalimanı'nda 1. Etap Çalışmaları Tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda 1'inci etap çalışmalarının tamamlandığını ve ilk seferin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini açıkladı. Yardımcı pistin hizmete girmesiyle haftalık tarifeli sefer sayısı 21'den 52'ye yükseltildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda 1'inci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildi" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda 1'inci etap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun hizmete alındığını belirtti. Bakan Uraloğlu, tamamlanan çalışmaların ardından Hatay Havalimanı'nın uçuşlara tekrar açıldığını ifade ederek, "Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık" dedi.

HAFTALIK SEFER SAYISI ARTTI

Bakan Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının da arttığını belirterek, "Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21'den 52'ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
