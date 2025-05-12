Hatay'da Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun Temeli Atıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki tesisin temel atma töreni, Erzin Kaymakamı Onur Özaydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Özaydın, törendeki konuşmasında, havuzun hem gençlerin hem de sporcuların gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Yüzme sporunu herkes için ulaşılabilir kılacak bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yaptırılan tesis, 200 seyirci kapasitesine sahip olacak.