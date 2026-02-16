Haberler

Hatay'da usulsüz reçete operasyonu; 7 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Devlet Hastanesi'nde doktorların haberi olmadan yazılan usulsüz reçeteler nedeniyle düzenlenen operasyonda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ve 3 eczane çalışanı gözaltına alındı. Kamu zararının 2 milyon 665 bin 767 lira olduğu belirlendi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesindeki Devlet Hastanesinde doktorların haberi olmadan usulsüz reçete yazılıp, kamunun 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğratılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ile 3 eczane çalışanı gözaltına alındı.

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde doktorların haberi olmadan reçete yazıldığı ihbarı üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği, usulsüz reçete ile kamuyu zarara uğratanları yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ve 3 eczane çalışanı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usulsüz 1327 reçeteyle kamuyu 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
McKennie: Kenan bize söyledi

McKennie: Kenan bize söyledi
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor