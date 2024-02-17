Hatay'da suçlular yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "evden hırsızlık", kamu malına zarar verme, "ısrarlı takip" olaylarının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu şüpheliler M.Ö, İ.D, M.Z ve A.E.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen mutfak malzemeleri ile 2 tüfek dürbünü ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüphelilerden M.Z. ve A.E.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.