Hatay'da sahte döviz ve altın bulunan otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 milyon dolar sahte döviz ve çeşitli altın takılar ele geçirildi. 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İskenderun ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, sahte olduğu tespit edilen toplam 1 milyon dolar ile 12 bilezik, künye, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Ekipler araçtaki Ö.F.T, U.Ş. ve H.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel