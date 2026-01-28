Hatay'da sahte altın sattıkları iddia edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ekipleri, sahte altın ihbarı üzerine araştırma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki iki kuyumcuda bozdurulan altınların sahte olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucu kimliği belirlenen şüpheliler L.F.U, D.E.T. ve T.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
