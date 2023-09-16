Hatay'da Narenciye Hırsızlığına Karşı Jandarma 24 Saat Nöbet Tutuyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye hırsızlığına karşı önlem almak amacıyla 24 saat nöbet tutuyor. Jandarma ekipleri, tarım alanlarına yönelik hırsızlık olaylarını engellemek için havadan ve karadan tedbirler alıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri narenciye hırsızlığına karşı 24 saat nöbet tutarak önlem alıyor.

Hatay il Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Erzin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş devriye ekipleri, trafik ve motosiklet timleri, termal görüşlü kobra zırhlı araçları, Dörtyol jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları tarafından narenciye ürünlerinin hasat zamanının yaklaşması nedeniyle bağ ve bahçede yaşanan hırsızlık olaylarına karşı gece gündüz devriye faaliyetlerine sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, havadan ve karadan tedbirler alarak, tarım alanlarına yönelik gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor. - HATAY