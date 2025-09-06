Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Anahtarlarını Teslim Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'dan video konferans ile bağlandığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) deprem konutları kura çekilişi töreninde Hatay'da hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Antakya Dikmece Mahallesi'nde düzenlenen törende 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiği 8. kura heyecanıyla birlikte bugüne toplamda 86 bin 754 hak sahibi, ev ve iş yerlerine kavuştu. Kura heyecanı yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Milletvekili Adem Yeşildal, ilçe belediye başkanları, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve protokol üyeleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HATAY'I TARİHİYLE YENİDEN BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ

Hedeflerinin yıl sonuna kadar 452 BİN konutu hak sahiplerine teslim etmek olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hatay'da Uzun Çarşı, Habibineccar Cami, Kurtuluş ve Kemalpaşa Caddelerini tarihi kimliği ile yeniden bütünleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurada ismi çıkan vatandaşlar adına temsili olarak bazı ailelere protokol tarafından evlerinin anahtarları teslim edildi.