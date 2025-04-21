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Hatay'da Depremzede Üreticilere Çilek Hasadı Kutlandı

Hatay'da Depremzede Üreticilere Çilek Hasadı Kutlandı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen üreticilere dağıttığı çilek fideleriyle ilk hasadı gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan yetkililer, tarımın devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesince 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen üreticilere dağıtılan fidelerle yetiştirilen çilekler hasat edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremzede üreticilere çilek fidesi dağıtılan Hassa ilçesindeki tarlada ilk hasat yapıldı. Üreticilerin topladığı çilekler sandıklara yerleştirildi.

Hasat etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öntürk, "Üretimimizin, üreticimizin, tarımın ve şehrimizin ayağa kalkması bizleri mutlu ediyor. Bu desteklerimiz imkanlarımız ölçüsünde çeşitli alanlarda devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öntürk, stratejik ürünlerin ekimini yaygınlaştırmayı ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaymakam Acar da Hassa'nın verimli toprak yapısına sahip olduğunu belirterek, "Ne eksek kat ve kat fazlasıyla karşılığını alıyoruz. Bu topraklar 6 Şubat gibi 'asrın felaketi' olarak tarif edilen büyük felaketle karşı karşıya kaldı ama buna rağmen ilçemizde tarım hiçbir şekilde sekteye uğramadan daha da kuvvetlenerek devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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