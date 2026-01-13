Haberler

Hatay'da depremlerden sonra inşa edilen valilik binası tanıtıldı

Hatay'da depremlerden sonra inşa edilen valilik binası tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yapılarak hizmete giren valilik binası basın mensuplarına tanıtıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yapılarak hizmete giren valilik binası basın mensuplarına tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak, hizmete giren birimlerle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin sadece binaları değil, hayatın her alanını derinden etkilediğini belirten Masatlı, afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan seferberlik ruhuyla Hatay'ın adeta yeniden kurulduğunu ifade etti.

Vali Masatlı, sadece konutları değil, okulları, hastaneleri, altyapıyı ve şehrin hayali olan pek çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Yeni planlamada, kamu kurumlarının, vatandaşın kolayca erişebileceği alanlara taşındığını belirten Masatlı, bu kapsamda Akasya Mahallesi'nde de "Kamu Kampüs Alanı" oluşturulduğunu aktardı.

Valiliğin de bu alanda hizmet vermeye başladığını vurgulayan Masatlı, "Biz burada bu binayı kurarken, vatandaşlarımıza kesintisiz kamu hizmetlerinin verilmesi, diğer taraftan kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın kolayca erişilebilirliğini temel hedef belirledik. İnşallah burada vatandaşlarımız devletimizle, valiliğimizle ilgili ihtiyaç duyduğu her tür hizmeti alacak." diye konuştu.

Masatlı, çalışmalar kapsamında ayrıca 8 ilçede de hükümet konaklarının tamamlanarak hizmete alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü

Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor