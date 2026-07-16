Tokat'ta belediyeden örnek proje: 4 buzağıyla başladı, 30 damızlık boğaya ulaştı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh Belediyesi, belediye tüzel kişiliği bünyesinde başlattığı tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle dikkat çekiyor. 2025 yılında 4 buzağı ile başlayan proje kapsamında bugün 30 damızlık boğaya ulaşıldı.

Rakımı 1400 ile 1800 metre arasında değişen, verimli mera ve yaylalara sahip Hasanşeyh Beldesi'nde hayvancılığı yeniden canlandırmak amacıyla belediye tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 4 bin nüfuslu beldede, son yıllarda azalma gösteren hayvancılığı yeniden canlandırmak için belediye tüzel kişiliği bünyesinde hem hayvancılık hem de yem üretimine yönelik tarımsal faaliyetler başlatıldı. Proje kapsamında 2025 yılında 4 buzağı ile yola çıkan Hasanşeyh Belediyesi, kısa sürede hayvan varlığını artırarak 30 damızlık boğaya ulaştı. Belediyeye ait damızlık boğalar sayesinde beldedeki üreticiler, hayvanlarını ücretsiz olarak tohumlama imkanına kavuştu. Beldede toplam büyükbaş hayvan sayısı 270'e, küçükbaş hayvan sayısı ise yaklaşık 5 bine ulaştı. Belediye ayrıca sahip olduğu 250 dönümlük tarım arazisinde yem bitkileri üretimi gerçekleştirerek, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.

Hasanşeyh Belediye Başkanı Ali Sırakaya, 'Biz bunu niye yapıyoruz? Bizim toprağımız kıymetli, insanlarımız kıymetli biz bu göreve buralara yeşertmeye geldik. Geliştirmeye geldik. İnsanlara istihdam sağlamaya geldik. Gençlere sahip çıkmaya geldik. Hasanşeyh beldemize değer katmaya geldik. Bu da ne ile olur, hayvancılık ile olur. Tarım ile olur. Biz buna bismillah deyip 4 damızlık hayvanla başladık. Şu anda 30 tane büyükbaş hayvanımız var. Bunu hem vatandaşlar damızlık ihtiyacında kullanıyoruz. Her mahallemize bir tane damızlık verdik. Bunu yaparken de istihdam sağladık. Burada belediyenin personeli çalışıyor. Yıllardan beri tarlalarımız boş. Tarlalarımızı da yeşertiyoruz. 250 dönüm ekin ektik. Çok güzel de verim var. Kendi samanımızı üretiyoruz. Bu işi de daha da büyüteceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı