Batman'da kaçakçılık operasyonunda 32 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 30 araçta yapılan aramalarda 4 bin 992 paket gümrük kaçağı sigara ve 76 kutu alkol ele geçirildi. 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 30 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 4 bin 992 paket sigara ve 76 kutu alkol ele geçirildi, 32 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
